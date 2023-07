Aaron Donald schreibt Geschichte mit dem siebten Madden 99-Rating in Folge

HQ

Da das nächste Madden-Spiel in etwa einem Monat erscheinen soll, wobei es sich um Madden NFL 24 handelt, hat EA damit begonnen, die Spielerbewertungen für das diesjährige Spiel zu teilen, und bisher hat dies die Enthüllung von zwei der Spieler beinhaltet, denen die schwer fassbare maximale Bewertung von 99 Overall gewährt wurde.

Angeführt wird das Feld von Los Angeles Rams Aaron Donald, der Geschichte geschrieben hat, indem er der erste Spieler wurde, der in sieben aufeinanderfolgenden Madden-Spielen eine Wertung von 99 Overall erhielt. In der Tat eine ziemliche Leistung für den spielzerstörenden Athleten.

Wer sonst noch den 99er-Tag erhalten hat, so hat bisher nur der Minnesota Vikings Justin Jefferson die schwer fassbare Punktzahl erhalten, nachdem er eine Mega-Saison hinter sich hatte, in der er sich als bester Wide Receiver der NFL hervortat.

Wir können davon ausgehen, dass in den kommenden Tagen und Wochen weitere Wertungen veröffentlicht werden, darunter wahrscheinlich mindestens zwei weitere Spieler mit einer Bewertung von 99, da normalerweise ein Madden-Spiel mit mindestens vier 99 Sternen debütiert.

Die vollständige Liste der Spielerbewertungen findest du hier.