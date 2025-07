Aardmans Stop-Motion-Pokémon-Projekt wird in der Galar-Region spielen

Es gibt ein paar Stop-Motion-Animations-Pokémon-Projekte, die derzeit in Arbeit sind, darunter eine zweite Runde von Episoden für Pokémon Concierge. In Zukunft werden sich auch The Pokémon Company und Aardman zusammentun, um ein neues Projekt zu starten, über das wir jetzt ein wenig mehr wissen.

Während der heutigen Pokémon Presents Sendung erfuhren wir, dass dieses Projekt unter dem Namen Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu bekannt sein wird und dass es in der Galar-Region spielen wird und auch einen Haufen verschiedener beliebter Taschenmonster aus dieser Gegend enthalten wird.

Wir haben noch kein substanzielles Filmmaterial gesehen, aber das macht Sinn, denn uns wurde auch gesagt, dass das Premierenfenster für 2027 geplant ist, was bedeutet, dass es noch ein ganzes Stück entfernt ist.

Freust du dich auf Pokémon Tales ?