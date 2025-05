Aardman wird 2026 einen neuen Film "Shaun das Schaf" herausbringen

Aardman hat in letzter Zeit ein echtes Wiederaufleben erlebt. Das Stop-Motion-Knet-Produktionshaus hat in den letzten Jahren viele seiner beliebtesten Franchises erweitert, mit einem neuen Chicken Run im Jahr 2023, einem neuen Wallace and Gromit im letzten Jahr und 2026 können wir auch ein neues Shaun the Sheep Unterfangen erwarten.

Wie kürzlich angekündigt, wird Aardman im Jahr 2026 einen neuen Film mit dem Titel Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom uraufführen, und für diejenigen in Großbritannien können wir davon ausgehen, dass er zuerst in den Kinos und dann kurz darauf auf Sky Cinema Premiere haben wird. Studiocanal wird den Vertrieb des Films in Regionen außerhalb des Vereinigten Königreichs übernehmen, obwohl das genaue Ausmaß dieser Pläne noch nicht erläutert wurde.

In Bezug auf das, worum es in diesem Film geht, wurde uns gesagt, dass er das 30-jährige Jubiläum von Shauns Debüt in Wallace and Gromit: A Close Shave feiert und dass er eine Geschichte erzählen wird, die um Halloween herum spielt. In der Zusammenfassung heißt es weiter:

"Shaun das Schaf: Das Biest von Mossy Bottom lässt die Bewohner der Mossy Bottom Farm sich auf Halloween freuen - bis der tollpatschige Bauer das geliebte Kürbisbeet der Herde verwüstet! Als Shaun sich an MAD SCIENTIST wendet, um das Problem zu beheben, geraten die Dinge schnell außer Kontrolle... Da der Farmer verschwunden ist und ein wildes Tier durch die Wälder von Mossingham streift, sind alle Zutaten für ein monströs lustiges Familienabenteuer vorhanden."

Obwohl noch kein festes Premierendatum genannt wurde, ist das gruselige Thema der Jahreszeit wahrscheinlich sehr vielsagend, so dass man zweifellos damit rechnen kann, dass es im September/Oktober 2026 erscheinen wird.