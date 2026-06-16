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Die Liste der Geburtstagsehrungen wurde geteilt, wobei diese Liste die begrenzte Anzahl britischer Staatsbürger hervorhebt, die Rittertitel, Ehrentitel und weitere im Einklang mit dem Geburtstag des Königs erhalten bekommen. Es ist eine etwas ungewöhnliche Angelegenheit, da der Geburtstag von König Karl III. tatsächlich im November liegt, aber um besseres Wetter für die Feier zu gewährleisten, wird der Moment im Juni gefeiert, weshalb diese Liste jetzt geteilt wurde.

Während die Liste eine Fülle von Menschen aus allen Lebensbereichen umfasst, einschließlich der Unterhaltungsbranche sowie aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Sport und darüber hinaus, gehören zwei große Namen, die Sie interessieren könnten, die Mitbegründer des Stop-Motion-Animationsstudios Aardman.

Sowohl Peter Lord als auch David Sproxton werden diesmal für ihre Verdienste um britischen Film und Fernsehen, aber auch für ihre wohltätigen Initiativen, darunter The Wallace & Gromit Grand Appeal, geadelt, das bisher über 90 Millionen Pfund für das Bristol Children's Hospital gesammelt hat.

Gefeiert für den Gewinn von vier Academy Awards, 17 BAFTAs und über 180 Over Awards, gründeten und entwickelten die beiden eines der erfolgreichsten Animationsstudios der Welt und werden nun auch persönlich für ihre Leistungen gefeiert.