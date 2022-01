Aardman Animations braucht Hilfe bei einem neuen 3D-Action-Adventure

HQ

Das Animationsstudio hinter der Comicserie Wallace & Gromit, Aardman Animations, arbeitet eigenen Aussagen zufolge an einem neuen Spiel. Aus Stellenausschreibungen geht hervor, dass diese "brandneue IP" mithilfe eines "bedeutenden Publishers" realisiert werden soll. Die Jobbeschreibungen geben uns nur sehr vage Hinweise zum Projekt, das "neue Design-Räume innerhalb des 3D-Action-Adventure-Genre" erkunden möchte. Aardman erwähnt darüber hinaus eine "verrückte, offene Welt" und "spannende Geschichten", die darin angesiedelt sind.

Die Jobausschreibungen für Gameplay-Programmierer und Technical Designer verraten uns, dass das Spiel in der Unreal Engine 5 erstellt wird. Zu den unterstützten Plattformen zählen PCs und Current-Gen-Konsolen. Das Studio gibt an, dass sich dieses Vorhaben aktuell noch in der Vorproduktion befinde und deshalb gehen wir davon aus, dass wir erst in ein paar Jahren erneut davon hören werden.