A$AP Rocky wird den EFL-Fußballverein Tranmere Rovers kaufen

In letzter Zeit ist es zu einem Trend geworden, dass amerikanische Prominente kleinere englische Fußballvereine kaufen. Die beiden bekanntesten sind Ryan Reynolds und Rob McElhenney und ihre Bemühungen mit Wrexham AFC, aber wir haben auch gesehen, wie Tom Brady Anteile an Birmingham City gekauft hat, J.J. Watt mit Investitionen in Burnley und sogar LeBron James als Teilhaber des viel größeren Liverpool FC.

Der nächste, der versucht, diesem Club beizutreten, ist der Rapper A$AP Rocky, der die League Two -Seite Tranmere Rovers kaufen wird. Für diejenigen, die es nicht wissen: Dieser Fußballverein hat seinen Sitz in Birkinhead, etwas außerhalb von Liverpool.

Laut ITV News wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Deal um ein Multi-Millionen-Pfund-Geschäft handeln wird und dass er Teil einer Investmentgruppe unter der Leitung des prominenten Anwalts Joe Tacopina ist, die versucht, 80 % des Teams für 15 Millionen Pfund zu kaufen.

Es ist unklar, wann oder ob dieser Deal abgeschlossen wird, aberTranmere Rovers vielleicht können sich die Fans bald darauf freuen, A$AP Rocky und seine milliardenschwere Partnerin und Pop- und Modesensation Rihanna auf den 16.800 Sitzplätzen fassenden Stadiontribünen zu sehen.

