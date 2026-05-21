Aang und seine Gruppe versuchen, die Erde zu retten Kingdom in Avatar: The Last Airbender: Staffel 2

HQ

Wir mussten über zwei Jahre warten, bis Netflix eine zweite Staffel seiner Realverfilmung von Avatar: The Last Airbender anbietet, da die erste Staffel im Februar 2024 veröffentlicht wurde. Glücklicherweise scheint dieses Warten der Vergangenheit anzugehören, denn der Streaming-Riese hat gleichzeitig eine zweite und dritte Staffel genehmigt und beschlossen, auch diese Staffeln direkt hintereinander zu drehen, wobei sogar Staffel 3 nun abgeschlossen ist.

Vor diesem Hintergrund ist es fast Zeit für das zweite Kapitel, denn Staffel 2 von Avatar: The Last Airbender startet am 25. Juni. Da die Premiere nur etwas mehr als einen Monat entfernt ist, hat Netflix nun einen vollständigen Trailer veröffentlicht, der andeutet, was die kommenden Episoden bieten werden, wobei sich der Fokus auf die Ereignisse der zweiten Staffel der Zeichentrickserie (Buch 2, wie sie genannt wird) konzentriert und dokumentiert, wie Aang und die Bande das Erdkönigreich erreichen und Erdbändigungsfähigkeiten erlernen. und versuchen, die Region vor einem Angriff der Feuernation zu schützen.

Schaut euch unten den Trailer zu den kommenden Episoden an, und falls ihr Staffel 1 noch nicht gesehen habt, lest hier unsere vollständigen Gedanken zur ersten Reihe von Episoden.