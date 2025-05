Aang: The Last Airbender erhält acht Monate Verspätung

Paramount hat die Premierentermine und -fenster für viele seiner geplanten kommenden Projekte in Spielfilmlänge neu strukturiert. Die größte und auffälligste Ankündigung betrifft Aang: The Last Airbender, der in acht Monaten nicht mehr in die Kinos kommen wird, da der Film nun auch um rund acht Monate verschoben wurde.

Laut Variety hat Paramount Aang: The Last Airbender vom 30. Januar 2026 bis zum 9. Oktober 2026 verschoben. Der Grund für die Verzögerung wurde nicht genannt, aber sie wird sich auch auf andere animierte Werke auswirken.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2 wurde ebenfalls verschoben, indem es vom 9. Oktober 2026 nach hinten verschoben wurde und nun fast ein Jahr später, am 17. September 2027, kommt. Die einzige gute Nachricht bezieht sich auf Paw Patrol: The Dino Movie, die etwa eine Woche vom 31. Juli 2026 bis zum 24. Juli 2026 erscheint.

Freuen Sie sich auf Aang: The Last Airbender ?