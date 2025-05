Aang: The Last Airbender Casting-Direktor verrät, warum die OG-Sprecher ausgetauscht wurden

Mehr als 20 Jahre nach seiner Premiere wird Avatar: The Last Airbender im Januar nächsten Jahres mit Aang: The Last Airbender auf unsere Bildschirme zurückkehren. In dem Film ist unser ursprünglicher Team-Avatar erwachsen, aber es werden nicht viele der ursprünglichen Synchronsprecher involviert sein.

Dante Basco, der in der Originalserie Zuko spielte, ist einer der wenigen wiederkehrenden Darsteller. Die Casting-Direktorin des Films, Jenny Jue, erklärte auf Reddit, warum so viele der ursprünglichen Talente nicht zurückkehrten.

"Seit der Veröffentlichung der Originalserie wurde mehr Wert auf die Sprachausgabe gelegt, um den ethnischen/rassischen Hintergrund der Schauspieler mit den Charakteren, die sie darstellen, in Einklang zu bringen", schrieb sie. "Es ist eine fiktive Welt, aber es gibt kulturelle Einflüsse für jede Nation/jedes Königreich, und wir wollten die Talente dieser Gruppen entdecken."

Ähnlich wie bei der Netflix-Live-Action-Serie scheint sich Aang: The Last Airbender darauf zu konzentrieren, Talente zu bringen, die besser zu den Menschen passen, die von den fiktiven vier Nationen repräsentiert werden. Es mag eine etwas kontroverse Entscheidung sein, wenn man bedenkt, dass die ursprüngliche Besetzung so beliebt war, aber wir müssen abwarten und sehen, wie sich das neue Team im nächsten Januar schlägt.