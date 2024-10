Ich mochte schon immer diese semi-futuristischen Musik-/Rhythmusspiele wie Amplitude und Thumper - und es kam wirklich alles zusammen mit dem fabelhaften Rez. Und dann ist da noch der On-Rails-Musik-Shooter Aaero. Das erste Spiel wurde bereits 2017 veröffentlicht und ist wahrscheinlich unter dem Radar der meisten Leute geblieben, aber wie bei Rez handelt es sich um ein Musikspiel mit Shooter-Elementen - obwohl man die beiden Spiele nicht direkt vergleichen kann.

Jetzt wurde Aaero 2 auf Xbox Series X/S veröffentlicht (eine Steam-Version ist für später geplant) und befindet sich seit fast 5 Jahren in der Entwicklung. Es tritt weitgehend in die gleichen erfolgreichen Fußstapfen wie das Original, was bedeutet, dass das Gameplay immer noch zweigeteilt ist; Es gibt eine Musikkomponente und eine Shooter-Komponente. Im Musikteil folgst du mit deinem kleinen Raumschiff, das sich je nach Musikspiel windet und positioniert, einer leuchtenden Spur, und je genauer du ihr folgst, desto höher ist der Multiplikator, den du erhältst, und desto mehr Punkte verdienst du. Wenn du aus der Spur kommst, verlierst du Energie und das Spiel kann schnell vorbei sein.

Im Shooter-Teil ist Aaero 2 ähnlich wie Rez. Hier musst du ein Visier über den Bildschirm bewegen und entweder Raketen oder Projektile auf eine Reihe von Feinden in der Nähe abfeuern. Dies findet in der Regel in offeneren Bereichen statt als der Musikteil, aber alle Gleise sind auf Schienen und man folgt einer festen Route durch alle. Der Shooter-Bereich ist jedoch der schwächste Teil des Spiels, da man sich in diesen Abschnitten von der Erfahrung abgekoppelt fühlt - hier fehlt es an Feedback aus dem Spiel in Form von klareren Soundeffekten oder Joystick-Feedback. Daher können diese Abschnitte etwas frustrierend werden, da man plötzlich sterben kann, fast ohne es zu merken.

Musik ist natürlich ein zentraler Aspekt in beiden Komponenten des Spiels. Dies zeigt sich im Musikteil, wo man dieser leuchtenden Spur folgen muss, um die Musik richtig abspielen zu lassen, aber auch im Shooter-Teil spielt die Musik eine (etwas kleinere) Rolle. Hier kannst du Raketen im Takt der Musik abfeuern, was bedeutet, dass die Raketen sowohl schneller als auch effektiver sind, wenn sie treffen. Auch wenn die beiden Teile so klingen mögen, als wäre das Spiel ziemlich fragmentiert, funktioniert es als Ganzes immer noch gut, da die beiden Elemente manchmal miteinander verschmelzen, besonders in den höheren Schwierigkeitsgraden.

Aaero 2 liefert einen der intensivsten und köstlichsten Soundtracks, die wir in diesem Jahr gehört haben. Der Musikgeschmack ist natürlich subjektiv, aber für ein Spiel wie dieses funktioniert der Soundtrack hier einfach gut. Es wird von der kanadischen Musikfirma Monstercat zur Verfügung gestellt. Die Musik reicht von Drum'n'Bass und Dubstep bis hin zu House und so etwas wie Trance, und wer sich in diesen Ecken der elektronischen Musik auskennt, dem fallen Namen wie Stonebank, Muzz und Proff. Es ist ein wirklich schöner und intensiver Soundtrack und es ist wirklich ziemlich beeindruckend, wie sich ein kleiner Entwickler wie Mad Fellows einen lizenzierten Soundtrack wie diesen gesichert hat - und ihn nicht zuletzt finanzieren kann.

Aaero 2 ist kein leichtes Spiel. Du hast jedoch die Möglichkeit, die Strecken und die Musik im Chill-Modus des Spiels zu erleben, in dem du nicht sterben kannst und dein Raumschiff fast an der leuchtenden Schiene klebt. In diesem Modus ist es auch nicht erforderlich, die notwendigen Sterne zu verdienen, um die nächste Strecke freizuschalten, von denen es insgesamt 18 gibt. Wenn Sie eine steile Herausforderung suchen, wählen Sie einfach einen der höheren Schwierigkeitsgrade aus - und dann viel Glück von hier aus.

Als etwas Neues im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet Aaero 2 einen Multiplayer-Modus, in dem du sowohl lokal als auch online im Koop- oder PvP-Modus spielen kannst. Sowohl im Koop- als auch im PvP gibt es für jeden Spieler eine leuchtende Linie und eine Reihe von gemeinsamen Feinden, um die man sich kümmern muss. Im PvP musst du gierig sein und dich um so viel wie möglich kümmern, bevor es dein Gegner tut, indem du einen kleinen Marker auf dem Bildschirm immer weiter in Richtung deines Gegners schiebst, wie eine Art Waage. Außerdem musst du dir eine Reihe von Kronen verdienen, die am Ende des Kurses als Multiplikatoren fungieren, so dass du auch dann, wenn ein Spieler mit weniger Punkten als der Gegner aus dem Kurs herauskommt, immer noch gewinnen kannst, wenn du während des Kurses mehr Multiplikatoren als dein Gegner verdient hast. Dabei handelt es sich um zwei recht einfache, aber ebenfalls gut funktionierende Multiplayer-Modi.

Die Grafik in Aaero 2 ist überall. Sie reichen von unglaublich langweiligen Menüs und etwas fragwürdiger Boss-Kunst bis hin zu wirklich schönem Boss-Design, sehr schönen futuristischen Umgebungen und schönem visuellem Motion-Design, wenn man dieser leuchtenden Strecke durch die Strecken folgt und die Umgebung im Takt der Musik blinkt und aufleuchtet und wenn man sich mit der Strecke verbindet. Insgesamt sieht es ziemlich gut aus.

Aaero 2 ist definitiv kein Spiel für jedermann. Es hat ein ziemlich enges Publikum und man könnte ein wenig besorgt sein, dass es in der Menge der Spiele, die heutzutage herauskommen, untergehen wird - weil es etwas Besseres verdient hat. Es ist nicht ganz auf der Höhe der Zeit, der Shooter-Teil ist schlecht, aber es ist immer noch ein ziemlich guter Musik-Shooter, der von einem kleinen Team erstellt wurde, das sich einen schweren und effektiven lizenzierten Drum'n'Bass/Dubstep-Soundtrack gesichert hat. Wenn die Musik, die Grafik und die Fähigkeit, auf der leuchtenden Strecke durch eine futuristische Fabrik zu bleiben, zusammenkommen, vor allem zusammen mit einem Freund, macht es einfach Klick.