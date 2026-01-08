A24s kommender Horrorfilm Undertone wird dir Angst vor Podcasts machen

Dank an die Produktionsfirma A24, die weiterhin nach Wegen sucht, ihr Publikum zu unterhalten und zu begeistern. Das wird 2026 weitergehen, wenn der Horrorfilm Undertone in die Kinos kommt und einen Film präsentieren will, der wirklich furchteinflößend wirkt und dich vor Podcasts fürchten lässt...

Die Prämisse des Films ist, dass er sich um die Podcast-Moderatorin Evy Babic (gespielt von Nina Kiri) dreht, die auf eindringliche Audioaufnahmen stößt. Da sie glaubt, dass dies die perfekte Quelle für interessante neue Inhalte ist, beginnt sie, die Aufnahmen zu analysieren, nur um festzustellen, dass sie von der paranormalen Begegnung eines schwangeren Paares stammen, was Evys eigene Situation widerspiegelt, während sie in den Wahnsinn abgleitet.

Von Regisseur und Autor Ian Tuason zu kommen, scheint dieser Film ein weiterer kleinerer und erschwinglicher Horrorfilm zu sein, der mit den Schwergewichten des Genres konkurrieren könnte. Der kürzlich veröffentlichte Trailer zeigt einige Momente und Szenen, die wirklich eindringlich wirken und dabei eine erdrückende Atmosphäre haben.

Den Trailer zum Film sehen Sie unten, und was die Premiere angeht, wird Undertone am 13. März in die Kinos kommen.