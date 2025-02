A24s "Bring Her Back" sieht im ersten Trailer absolut erschreckend aus

Das Horror-Genre läuft in letzter Zeit sehr gut, mit vielen großartigen Filmemachern, die interessante und einzigartige Filme produzieren. Einige sind jedoch zweifellos gruseliger und beunruhigender als andere, und in diesem Punkt scheint das bevorstehende Werk der Regisseure Danny und Michael Philippou ein absoluter Schreckensfaktor zu sein.

Er ist bekannt als Bring Her Back und es ist ein Film über einen Bruder und eine Schwester, die entdecken, dass ihre Pflegestelle in Wirklichkeit der Nährboden für ein verdrehtes und dunkles Ritual ist. Wir haben nur einen Ausschnitt des Films in Form eines Teaser-Trailers gesehen, aber dieser Clip zeigt, dass er einige schockierende Szenen, blutige Momente und auch erschütternde Darbietungen zeigen wird. Unnötig zu erwähnen, dass Bring Her Back nichts für schwache Nerven sein wird.

In dem Film wird Sally Hawkins die Hauptrolle spielen und neben Billy Barrat, Sora Wong, Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton und Stephen Phillips zu sehen sein. Er wird ab dem 30. Mai 2025 in die Kinos kommen, und Sie können sich den Teaser-Trailer unten ansehen.