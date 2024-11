A24 stellt Schokoladensortiment vor, das sich ideal für Naschkatzen eignet

HQ

A24 möchte sicherstellen, dass Sie in die Kinos gehen und seine Filme mit wirklich themenbezogenen Süßigkeiten genießen können. Die Produktionsfirma hat beschlossen, einen neuen Weg zu gehen, und zwar mit Schokolade, und so wie es aussieht, stehen drei Optionen zur Auswahl.

Sie können einen Riegel Fizzy Fountain Soda ergattern, der "cremiges Root Beer und sprudelnde Popperbonbons" anbietet, einen Riegel Popcorn & Candy, der "flauschiges Popcorn und mit Bonbons überzogene Schokoladenstücke" verspricht, oder Salty Peanut Crunch, der sich um "gesalzene ganze Erdnüsse und Karamell-Crunchies" dreht.

Jeder Riegel bietet 70 Gramm Schokolade und kostet jeweils 5 US-Dollar, aber Sie können stattdessen eine Sammlung aller drei mit dem Namen The Trilogy für 15 US-Dollar ergattern. Es gibt sogar eine The Triple Feature -Sammlung, in der Sie zwei von jedem Riegel in einer schön verpackten Schachtel erhalten.

Werden Sie sich etwas von der Schokolade von A24 schnappen?

