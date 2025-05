A24 scheint die Liebeskomödie des Sommers in Materialists zu haben

HQ

Anfang des Jahres bekamen wir den ersten Trailer für die kommende romantische Komödie von A24 Materialists zu sehen, einen Trailer, in dem wir Dakota Johnson zum ersten Mal als Headliner und Heiratsvermittlerin sehen konnten, die in einer Dreiecksbeziehung mit ihrem Ex-Freund, gespielt von Chris Evans, und einer reichen und charmanten Dame der Gesellschaft, dargestellt von Pedro Pascal, gefangen ist. Jetzt, da wir uns dem Premierendatum des Films nähern, ist ein zweiter Trailer eingetroffen.

Dieser neueste Look zeigt weiterhin das nächste Projekt von Autorin und Regisseurin Celine Song, das die romantische Komödie sein soll, die man diesen Sommer sehen sollte. Es scheint ein bisschen von allem zu sein, was eine großartige Liebeskomödie ausmacht, seien es widersprüchliche Emotionen, harte Entscheidungen, leichter Humor und heiße Sitzungen, und Sie können dies im Trailer unten selbst in Aktion sehen.

Wenn Materialists in die Kinos kommt, soll der Film am 13. Juni in die Kinos kommen.