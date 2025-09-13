A24 gewinnt den Bieterkrieg um die Rechte an Texas Chainsaw Massacre

HQ

Für die Fans von The Texas Chainsaw Massacre kommen neue Zeiten an – das kultige Franchise, das Filmliebhabern seit den frühen 70er Jahren unzählige Albträume beschert hat. Laut Insider Jeff Sneider hat A24 das erfolgreiche Gebot für die Rechte abgegeben, und wenn alles wie geplant läuft, wird das erste Projekt eine TV-Serie sein, die von JT Mollner geschrieben und inszeniert wird.

Hinter den Kulissen tobt das ganze Jahr über ein hitziger Bieterkrieg. Mehrere Spieler wollten ein Stück vom Geschehen abhaben, darunter der Schöpfer des Yellowstone, Taylor Sheridan. Am Ende lief es auf Sony hinaus, die die Rechte direkt kaufen wollten, und A24, das sich vorerst damit begnügen soll, sie zu vermieten.

Seit der bahnbrechende Originalfilm von Tobe Hooper und Kim Henkel im Jahr 1974 Premiere feierte, hat die Serie mehrere Reboots und Fortsetzungen durchlaufen, zuletzt den katastrophalen Netflix-Teil Texas Chainsaw Massacre. Mit dem Ruf von A24 als richtungsweisendes Studio – und dem laufenden Friday the 13th-Prequel Crystal Lake – ist es schwer, nicht zumindest ein wenig aufgeregt zu sein. Bist du bereit für mehr Leatherface?