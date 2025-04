A24 expandiert in das Musikgeschäft

HQ

A24 hat sich zu einer sehr bewundernswerten Produktionsfirma entwickelt, da sie eine der wenigen zu sein scheint, die sich tatsächlich darauf konzentriert, den Kinobesuchern qualitativ hochwertige und originelle Filme zu liefern. Allein in diesem Jahr haben Parthenope, On Becoming a Guinea Fowl, Opus, Death of a Unicorn und vor kurzem Warfare debütiert, wobei The Legend of Ochi fast auch hier ist und der Rest des Jahres das schreckliche Bring Her Back, das gestapelte Materialists, das erwartete Eddington und das dramatische The Smashing Machine umfasst. Aber es scheint, als hätte A24 eine größere Vision davon, was es erobern kann, denn jetzt hat es einen Plan angekündigt, die Welt der Musik zu erobern.

A24 hat ein neues Musiklabel angekündigt, das einfach als A24 Music bekannt ist. Wir haben noch keine weiteren Informationen, da uns gesagt wurde, dass wir " dran bleiben" sollen, um weitere Neuigkeiten und Updates zu erhalten. Was wir haben, ist ein Logo für das Label, das Sie im eingebetteten Beitrag unten sehen können.

Jetzt können wir uns A24 also nicht nur als Film- und Süßwarenhersteller vorstellen, sondern auch als Musikmogul.

Werbung: