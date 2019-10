A Year Of Rain enthüllt neue Fraktion Wild Banners

Daedalic Entertainment spricht in der neuesten Ausgabe ihres Entwicklertagebuchs über ihr eigenes Echtzeitstrategiespiel A Year Of Rain und enthüllte bei dieser Gelegenheit eine neue Fraktion. Der Narrative Designer Benjamin Kuhn und sein Kollege, der Art Director Michael Teske, weisen in diesem Video auf die erzählerische Freiheit hin, mit der sich das Team dem Fantasy-Genre nähert. Die Wild Banners sind das dritte spielbare Volk im Spiel und sie werden von den Entwicklern als "wilde Überlebenskünstler" bezeichnet, "die bereit sind, um jeden Schrott in dieser rauen Welt zu kämpfen". A Year Of Rain wird von Daedalic am 6. November in die Early-Access-Phase auf Steam gebracht.

