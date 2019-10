A Year Of Rain: Daedalics Strategiespiel startet am 6. November ins Early Access

In der Hamburger Point&Click-Adventure-Hochburg von Daedalic Entertainment entsteht derzeit ein Echtzeitstrategiespiel namens A Year Of Rain, das wir uns Anfang des Jahres näher angesehen haben. Das Game vereint Helden-Fähigkeiten aus neueren MOBA-Titeln, mit der klassischen Warcraft-Erfolgsformel und wir haben heute das Datum für den Umzug in die Early-Access-Entwicklung bekommen. Die Hamburger werden das Spiel ab dem 6. November über Steam verkaufen und hoffen auf hilfreiches Feedback der frühen Spieler. Der Titel wird eine Kampagne in einem vom Krieg geschundenen Reich bieten, in der sich laut dem Entwickler zwei mächtige Freunde dazu aufmachen, das Leid in der Welt zu beenden. Neben dem Einzelspielerpart wird es auch Mehrspielerinhalte geben.

