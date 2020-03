A World Betrayed erweitert Total War: Three Kingdoms in zwei Wochen

Diese Woche kündigten Creative Assembly und Sega eine neue Erweiterung für das sehr gute Strategiespiel Total War: Three Kingdoms an. A World Betrayed wird am 19. März für PC-Spieler verfügbar sein und uns zur Zeit der chinesischen Han-Dynastie die Kriegstrommeln schlagen lassen. Im Kern der Erfahrung geht es diesmal um die Konkurrenz der beiden Feldherren Lü Bu und Sun Ce (beides sind eigenständige "Fraktionen"). Ihr dürft mit den üblichen Zugaben rechnen, darunter Kommandanten und weitere Spezialeinheiten. Begleitet wird das DLC von einem kostenlosen Titel-Update, 10 Euro kostet der Spaß auf Steam.

You watching Werben