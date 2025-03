HQ

A Working Man ist die zweite Zusammenarbeit zwischen Jason Statham und David Ayer innerhalb eines Jahres. Der Regisseur der berüchtigten Suicide Squad und Bright sowie von wirklich guten Filmen wie End of Watch oder Fury hat sich nun mit B-Movie-Actionfilmen mit recycelten Drehbüchern begnügt, die mit Klischees gefüllt sind, niedrige Einsätze, niedrige Budgets, niedrige Erwartungen und, nun ja, alles niedrig. A Working Man ist die Art von Film, die man sich ansehen kann, wenn man sein Gehirn für zwei Stunden ausschalten möchte, mit einer Menge garantierter Schläge, Schüsse und Tötungen in einer vertrauten Verpackung, die einen nicht zu viel zum Nachdenken bringt. Ein Guilty-Pleasure-Film ist immer willkommen, aber dieser ist sogar unterdurchschnittlich und Sie müssen Ihre Erwartungen wirklich herunterschrauben, um etwas Gutes aus ihm herauszuholen.

Ich war mehr als bereit, die Art von Film, die ich beschrieben habe, anzunehmen und zu genießen, aber während A Working Man all diese Kriterien erfüllt, einschließlich eines Hauptdarstellers wie Jason Statham, der immer seinen Teil des Deals erfüllt, ist die Qualität der restlichen Elemente des Films unterdurchschnittlich. Sie würden wahrscheinlich nicht erwarten, dass viel Fantasie verwendet wurde, um einen Film wie diesen zu machen, aber A Working Man versucht absolut nie, der Formel etwas auch nur annähernd Frisches oder Originelles hinzuzufügen. Ich wünschte, es gäbe zumindest einen Hauch von Plot Twist in der Mitte, um die Dinge ein wenig aufzupeppen, etwas, das sie als ihre eigene Idee bezeichnen könnten, damit sich jemand in fünf Jahren daran erinnert, dass dieser Film existiert hat. Aber nein, es gibt nichts.

Alles wurde schon einmal gemacht und besser: ein ehemaliger Militärangehöriger mit PTBS, der auf einer Baustelle arbeitet, der widerwillig Dinge sagt wie "das bin ich nicht mehr", bevor er sofort wieder in Aktion tritt, um einen entführten Teenager zu retten, und mühelos jeden Bösewicht tötet, ohne ins Schwitzen zu geraten - Bösewichte, die natürlich, Murmeln Sie das klassische "Was bist du", eine Frage, die noch nie jemand laut ausgesprochen hat.

Die Bösewichte hier sind ein russischer Mafia-Clan (was für eine Überraschung), was bereits bedeutet, dass dieser Film weniger originell ist als Ayers und Stathams vorheriger Film, The Beekeeper, in dem eine Phishing-Gruppe die Bösen waren. Hier scheint es eine endlose Reihe russischer Mafiosi zu geben, die direkt eingreifen, nachdem Statham den vorherigen getötet hat. Mehr Fleisch in den Fleischwolf, schätze ich, aber keine der Actionszenen bietet etwas Aufregendes. Wie es bei dieser Art von Pro-Action-Helden üblich ist, die alles richtig machen und unübertroffen sind, gibt es keine Spannung, und die Unterhaltung kommt daher, dass man sieht, wie kreativ die Kills sein können. Zum finalen Höhepunkt wird es zwar noch wilder, aber vielleicht ist man dann schon zu müde. Und es ist eine große Enttäuschung, dass David Harbour in dem Film absolut nichts tut.

Ich wünschte, ich hätte A Working Man genießen können, wie die alberne, hirnlose Unterhaltungsaction, die die Fans lieben, aber alles hier ist einfach zu mittelmäßig, zu unoriginell, uninspiriert und ohne jeglichen Spaß oder Humor. Er nimmt sich selbst völlig ernst, wie es vielleicht auch sein sollte, wenn es um Menschenhandel geht, aber er schert sich nicht darum, mit einem endlosen Strom von Klischees um sich zu werfen, gemischt mit langweiligen Actionszenen, die alles flach fallen lassen.

