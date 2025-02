A Week in the Life of Asocial Giraffe Demo-Vorschau: Angst-Simulator

Stell dir vor, du wärst eine Giraffe, die in einer Stadt lebt. Das wird bestimmt schon einige Blicke auf sich ziehen. Stellen Sie sich nun vor, die Vorstellung, dass jemand mit Ihnen spricht, ist so beängstigend, dass Ihr Kopf buchstäblich explodiert. Es hört sich ziemlich grob an, aber Giraffe tut ihr Möglichstes, um ihr bestes Leben zu führen.

In diesem charmanten, handanimierten Abenteuer des Entwicklers Qual Button LLC müssen wir uns nicht vorstellen, dass das unser Leben ist, denn wir werden eine Woche in Giraffes einfachem, entspanntem Leben leben. Während sein Ziel vielleicht nur darin besteht, Matcha zu trinken, Sushi zu essen (ich dachte, Giraffen essen Blätter) und Lo-Fi-Musik zu hören, ist das Problem für Giraffe, dass er in Friendly City lebt, dem freundlichsten Ort der Welt, wo dir jeder das Ohr abredet, sobald sie bemerken, dass du da bist.

Das Kernspiel von A Week in the Life of Asocial Giraffe besteht also darin, jegliche Konversation mit Menschen zu vermeiden. Giraffe hebt soziale Ängste auf eine ganz neue Ebene, da man nicht einmal jemanden in einem Aufzug begrüßen lassen kann, ohne dass sein Kopf platzt. Es ist ein Puzzlespiel mit Point-and-Click-Mechaniken, die es dir ermöglichen, alles zu tun, um die Interaktion mit Menschen zu vermeiden. In der kurzen Demo, die wir gespielt haben, haben wir vier verschiedene Momente in Giraffes Leben durchgespielt, vom Versuch, eine Dose seines Lieblings-Matcha zu kaufen, bis hin zum Fotografieren eines formellen Fotos, jeder mit seinen eigenen Leuten, die man meiden sollte, und Wegen, um sie zu vermeiden.

Wenn du von jemandem erwischt wirst, wirst du mit Unmengen von Dialogen verwöhnt, während er versucht, sich freundlich vorzustellen, nur um unwissentlich deinen Kopf explodieren zu lassen. Bei manchen Gelegenheiten konnte ich nicht anders, als ein wenig Sympathie für die Menschen in Friendly City zu empfinden. Keiner von ihnen belästigt Giraffen wirklich und unterhält sich meist leicht, aber das können wir in diesem Spiel nicht einmal haben und müssen uns stattdessen darauf konzentrieren, heimlich zu sein.

Aufgrund des Aufbaus gibt es eine Menge Humor in A Week in the Life of Asocial Giraffe, und das alles trägt dazu bei, den allgemeinen Charme des Spiels aufzubauen, der hauptsächlich durch die Grafik und die Musik unterstützt wird. Die Animationen sind schön flüssig, nehmen die Dinge in ihrem eigenen Tempo und zeigen effektiv die entspannte Natur von Giraffe im Vergleich zur Lebendigkeit der Menschen in Friendly City. Selbst wenn man selbst nicht asozial ist, ist es leicht, sich in Giraffes Leben zu verwickeln und in all die Dinge, die er tut, um es genau so zu halten, wie er es möchte. Auch wenn er sich große Mühe gibt, nicht entdeckt zu werden - wie zum Beispiel ein ganzes Sicherheitssystem in seinem Haus zu haben, einschließlich einer Roboterpuppenversion von sich selbst, die die Tür öffnet - ist es ein nettes Charakterdetail, dass es sich nie so anfühlt, als ob Giraffe besonders angespannt ist oder sich mehr anstrengt, als es wert ist, sozialer Interaktion auszuweichen.

Das Gameplay in A Week in the Life of Asocial Giraffe ist bisher bemerkenswert einfach und unkompliziert. In der Demo habe ich nur etwa zehn Minuten gebraucht, um das Ende zu erreichen, und obwohl mein Kopf ein paar Mal explodierte, zeigte sich nach ein paar Versuchen, das Rätsel zu lösen, ziemlich schnell die richtige Methode. Soweit ich das beurteilen kann, soll dieses Spiel keine große Herausforderung sein, denn wenn es so wäre, wärst du derjenige, dem der Kopf explodiert. Stattdessen fällt es in die Kategorie eines gemütlichen Spiels, eines, an dem man festhält, wenn man einen harten Tag hinter sich hat und einfach nur durchatmen und sich dem perfekten Zen-Lebensstil von Giraffe anschließen möchte.

Wenn man bedenkt, wie wenig Zeit wir mit dem Spiel verbracht haben, gibt es nicht viel mehr, was wir dazu sagen können. Diese Einführungsrätsel waren kurz, aber süß, und das Konzept erweist sich als unglaublich charmant und zieht dich in ein Stück in Giraffes Leben hinein. Selbst wenn Sie nicht zu den Menschen gehören, die sich mit Giraffes Verachtung für soziale Kontakte identifizieren können, werden Sie wahrscheinlich trotzdem feststellen, dass die Rätsel ein bisschen Spaß machen und die Musik und die Grafik eine großartige Ergänzung zu diesem gesunden Abenteuer sind.