A Void Hope Hands-On Preview: Das Geheimnis der Erinnerungen

Als ein seltsamer Virus die Stadt infiziert, in der du und dein Partner wohnen, die Menschen ihrer Erinnerungen beraubt und sie in hohle Monster verwandelt, beschließt ihr, dass es am besten ist, die Stadt zu überspringen und aufs Land zu fahren. Das Virus ist das Einzige, worüber die Menschen in den Nachrichten sprechen; Das ist alles, worüber man reden kann. Du brauchst nur eine Pause, einen Ort, an dem ihr beide wieder ein Paar sein könnt.

Es sei denn, deine Partnerin sagt dir eines Tages, dass sie zurück in die Stadt muss, dass sie eine Heilung anstreben muss, auch wenn sie hoffnungslos ist. Du versuchst, sie anzuflehen, zu bleiben, aber sie sagt dir, dass sie schon weg ist. Das ist eine Erinnerung, die man gerade erst wieder zusammengefügt hat. Du bist infiziert, erinnerst du dich?

Das ist die Prämisse von A Void Hope, einem Mysterium, das mich allein dank der vielen Drehungen und Wendungen, die in diesem Setup enthalten sind, innerhalb der ersten fünf Minuten in seinen Bann gezogen hat. Die bevorstehende Veröffentlichung von Elden Pixel mag einen Hauptfokus auf Adventure-Jump'n'Run haben, aber ich war angenehm überrascht, wie schnell mich die Handlung von A Void Hope gefesselt hat. Sofort füllt sich dein Kopf mit Fragen, als du in die dunkle, düstere Stadt eingeführt wirst, in der das Virus wütet und sich jeder ihrer Bürger plötzlich gegen dich wenden kann.

In unserer kurzen Zeit mit A Void Hope konnten wir diese brennenden Fragen nicht beantworten, aber der Wunsch, diese Antworten zu finden, ließ die Demo wie im Flug vergehen. Es hilft, dass das Gameplay für A Void Hope einfach, aber effektiv ist. Springe hierher, schiebe eine Kiste, um in ein neues Gebiet zu gelangen, öffne eine verschlossene Tür, indem du einen einzigartigen Weg findest, es ist alles klassisches Plattformer-Zeug, aber es gibt einen Grund, warum diese Spiele über Jahrzehnte hinweg beliebt geblieben sind, und das ist, weil die Formel funktioniert.

Im Laufe eines Levels sammelst du Gegenstände ein, die dir bei deinem Abenteuer helfen, findest verlorene Erinnerungen, während Keegan versucht, seine Partnerin Gilda in der Stadt aufzuspüren, und weichst den Monstern der Leere so gut du kannst, bis du eine Waffe in die Hände bekommst. Selbst dann wird die Waffe Feinde nur für kurze Zeit aus dem Weg räumen, also erwarte keinen Bullet-Hell-Side-Scroller, sobald du etwas zielen kannst.

Stattdessen ist A Void Hope ein langsameres Abenteuer, bei dem du dir Zeit mit der Welt um dich herum nimmst, um herauszufinden, wie du die nächsten Schritte erreichen kannst. Die brillante nostalgische Grafik und der wunderschöne Soundtrack verschmelzen zu einer Atmosphäre, die der eines Noir-Films ähnelt, kombiniert mit etwas Futuristischerem. Es ist ein Vergnügen, es anzusehen und anzuhören, obwohl ich hoffe, dass es noch einige weitere Umgebungen außerhalb der Stadt gibt. Die Düsternis der ständig bewölkten Stadt ist großartig, um den Grundstein zu legen, mit den wenigen Lichtflecken, die die Hoffnungsschimmer unserer Charaktere widerspiegeln, aber mit der Zeit befürchte ich, dass dieses Setting etwas langweilig werden könnte. Es gab eine andere Umgebung, die in einem Waldgebiet gezeigt wurde, aber diese war nur für einen kurzen Moment da, bevor wir die Stadt betraten.

Wie bei vielen Plattformern wird auch in A Void Hope großer Wert auf den Wiederspielwert gelegt. Du willst alle Gegenstände einsammeln, und einige Bereiche sind in bestimmten Levels komplett abgeriegelt, bis du dir etwas anderes weiter vorne im Spiel geschnappt hast. Die Levels sind ziemlich groß und so wurde auch ein U-Bahn-System implementiert, das neben den Lichtern als Kontrollpunkte fungiert, von denen aus du respawnen kannst, um dir die Möglichkeit zu geben, alles zu überprüfen, was du vielleicht verpasst hast. Wenn Sie dem Geheimnis nur auf den Grund gehen wollen, wird es nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber diejenigen, die mehr Wert aus A Void Hope herausholen möchten, werden es wahrscheinlich auch finden.

Der neue Abenteuer-Plattformer von Elden Pixel hat hier einen vielversprechenden Start hingelegt. Solides Gameplay, eine großartige Audio-/Videomischung und eine Geschichte, die einen wirklich süchtig macht, lassen uns dieses kommende Spiel sehen und hoffen, dass wir unsere Erinnerungen daran nicht verlieren.