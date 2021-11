A Short Hike lädt diese Woche zum entspannten Spaziergang auf Xbox One und PS4

HQ

Am 16. November könnt ihr das explorative Abenteuer A Short Hike auf Xbox One und Playstation 4 spielen. Die Entwickler teilen in einem neuen Video lediglich mit, dass das Spiel auf beiden Systemen mit "bis zu 4K-Auflösung" abgespielt werden kann, aber das dürfte die Standardkonsolen der letzten Generation vermutlich bereits ordentlich (über-)fordern. Zur Bildrate gibt es aktuell leider keine Informationen, doch die technologische Komponente dürfte bei diesem Titel ohnehin zweitrangig sein. Das Game steht seit 2019 auf dem PC bereit, zum Preis von 7 Euro.