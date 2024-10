A Quiet Place: The Road Ahead verwendet Mikrofone, um sicherzustellen, dass Sie ruhig bleiben

HQ

Die Verwendung von Mikrofonen in Spielen ist nichts Neues, und viele Horrorspiele haben in der Vergangenheit auf diesem Konzept basiert. Hauptsächlich waren es jedoch Indie-Titel und kleinere Projekte. Aber für das kommende A Quiet Place: The Road Ahead hat Stormind Games beschlossen, das Konzept zu entstauben, was sie via Instagram bestätigen.

Angesichts der Tatsache, dass das Spiel in einer Welt spielt, in der Stille der Schlüssel zum Überleben ist, scheint es passend, dass Sie das Mikrofon (es ist natürlich optional) an Ihrem Headset aktivieren können, um wirklich in die Anforderung einzutauchen, keine Geräusche zu machen.

Schauen Sie sich unten an, wie dies vor der Veröffentlichung am 17. Oktober für PC, PlayStation und Xbox aussehen könnte.