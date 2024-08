A Quiet Place: The Road Ahead Trailer bestätigt Start im Oktober

HQ

Heute früh schien es, als ob jemand bei PlayStation einen Tick zu eifrig war und das Veröffentlichungsdatum für A Quiet Place: The Road Ahead früher als geplant angekündigt hatte. Die gute Nachricht für diese Person ist, dass die offizielle Enthüllung nicht mehr weit entfernt war.

Stormind Games hat uns einen Trailer gegeben, der bestätigt, dass A Quiet Place: The Road Ahead am 17. Oktober auf PC, PS5 und Xbox Series erscheinen wird, also hoffen wir, dass der Tag des PlayStation-Mitarbeiters nicht so stressig war wie der, den der spielbare Charakter im Trailer unten erlebt.