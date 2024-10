A Quiet Place: The Road Ahead führt i 60 Bilder pro Sekunde auf Konsolen aus

HQ

Später in dieser Woche ist es an der Zeit, in die gruselige, herzzerreißende und interessante Welt der "A Quiet Place"-Filme zurückzukehren. Am 17. Oktober - pünktlich zu Halloween - erscheint A Quiet Place: The Road Ahead für PC, PlayStation und Xbox.

Letztes Jahr sind mehrere Spiele erschienen, die auf den Konsolen nur mit 30 Bildern pro Sekunde laufen. Doch wie sieht es mit A Quiet Place: The Road Ahead aus? Dazu haben wir eine äußerst erfreuliche Antwort.

In einem Interview mit GamingBolt verrät Entwickler Stormind Games, dass es sowohl für PlayStation 5 als auch für Xbox Series X möglich sein wird, in flüssiger Framerate zu spielen. Mit dem sogenannten Performance-Modus liegt die Auflösung bei 1440p und 60 Bildern pro Sekunde, und für diejenigen, die die Grafik maximieren möchten, wird stattdessen der Qualitätsmodus angeboten, der die Auflösung auf 4K erhöht, dann aber mit der halben Bildrate läuft.

Wenn Sie eine Xbox Series S haben, können Sie nicht mit 60 Bildern pro Sekunde spielen, aber sie läuft mit ziemlich anständigen 1440p und 30 Bildern pro Sekunde.