A Quiet Place: The Road Ahead

HQ

Es macht Spaß, sich positiv überraschen zu lassen. Ich weiß nicht wirklich, warum ich vorher dachte, dass The Road Ahead, das im A Quiet Place -Universum spielt, schlecht sein würde, aber es fühlte sich vorher schrecklich übersehen an und ja, nicht gerade etwas, das nach Aufmerksamkeit schrie. Aber vielleicht hätte es das sein sollen. Nachdem ich mich in diesem Abenteuer durch alle möglichen Umgebungen geschlichen habe, bin ich am Ende angenehm überrascht von der Erfahrung, die ich gemacht habe. Es ist nicht großartig, bei weitem nicht, und es gibt viele Dinge hier, die mich immer noch zum Murren bringen, aber als Ganzes ist es ein einigermaßen unterhaltsames Spiel.

Im Freien ist das Spiel oft sehr hübsch und ich hätte mir mehr Umgebungen wie diese gewünscht.

Wenn du die Prämisse von A Quiet Place kennst, geht es um blinde Außerirdische (sogenannte Death Angels ), die auf der Erde ankommen und die meisten Menschen abschlachten. Unsere Protagonistin Alex befindet sich schon bald auf einer Reise, die sie an verschiedene Orte führt und ihre Überlebensfähigkeiten auf die Probe stellt. Das Überleben wird in vielerlei Hinsicht zum großen Thema, denn abgesehen von der Tatsache, dass man ständig Beute dieser Monster ist, die auf jedes Geräusch reagieren, ist es auch wichtig, das Asthma des Protagonisten in Schach zu halten. Dieser Punkt, zusammen mit so wenig Lärm wie möglich, ist das größte Problem, da Alex sonst einen Asthmaanfall bekommt. Glücklicherweise sind Pillen und Inhalatoren verstreut, wobei die Tabletten immer sofort eingenommen werden, während Sie ein paar Inhalatoren mitnehmen können, um sie bei Bedarf zu verwenden.

Abgesehen davon, dass Asthma mit der Zeit schlimmer wird, wird es auch dadurch beeinflusst, dass Alex schwere Dinge trägt oder der Stress, der entsteht, wenn ein Monster in der Nähe ist. In den meisten Fällen sind diese Kreaturen nicht sichtbar, aber Sie sind definitiv nicht sicher, auch wenn sie sich nicht in Ihrer Sichtlinie befinden. In Bezug auf das Gameplay ist es in zwei Arten von Präsenz unterteilt; Eine, in der das Monster in der Peripherie lauert, aber nicht auf dem Bildschirm sichtbar ist, und eine, in der es umherstreift und vermieden werden muss, wenn man in einen engeren Raum kommt. Es geht darum, ruhig zu bleiben, sehr leise. Um dir dabei zu helfen, hast du ein kleines Messgerät, das anzeigt, wie laut der Lärm aus der Umgebung ist und den Lärm, den du selbst machst. Wenn das Messgerät des letzteren die Umgebungsgeräusche zu lange überschreitet oder Sie ein zu lautes Geräusch machen, wie z. B. gegen etwas zu stoßen, sind Sie in der Regel am. Es gibt keine Möglichkeit, sich zu wehren. Keine Schusswaffen oder Fluchtwege, wenn das Monster dich hört, stirbst du. Für diejenigen, die das Spiel ein wenig effekthascherisch gestalten möchten, ist es tatsächlich auch möglich, das Spiel mit einem Mikrofon laufen zu lassen, das Ihren Ton aufnimmt. Ich habe das für einen Moment ausprobiert und obwohl es eine absolut lustige und einzigartige Idee ist, ist es nichts, was ich die ganze Zeit anhaben wollte.

Werbung:

Strategisch platzierte Grabsteine, die vermieden werden müssen, sonst kommt ein Monster und du stirbst.

Das ständige Schleichen macht deutlicher, dass dieses Spiel viel Geduld erfordert. Es wäre wahrscheinlich möglich, in einer Stunde oder so durch das Spiel zu hetzen, aber da du so ziemlich die ganze Zeit schleichen musst, ist dein Fortschritt sehr langsam. Ich persönlich denke, dass die Teile, in denen das Monster sichtbar ist, besser funktioniert haben, als wenn das Spiel nur mit Ton andeutet, dass es da ist, vor allem, weil sich die Todesanimationen des Spiels sehr unzusammenhängend anfühlen, wenn man sonst getötet wird.

In kleineren Gebieten geht es darum, das Monster zu umgehen und den Weg nach vorne zu finden.

Der Sinn für Horror des Spiels funktioniert insgesamt gut. Es ist ein bisschen inkonsistent in Bezug auf den Sound, da ich ein paar Mal gestorben bin, obwohl ich nicht wirklich verstanden habe, warum. Das Messgerät ist unzuverlässig, und es gibt einige frustrierende Trial-and-Error-Momente, die nicht ganz funktioniert haben, aber zum Glück nicht sehr oft passiert sind. Außerdem sind die Überlebensgrenzen des Spiels etwas zu eng, da es nicht nur eine Menge Asthma gibt, das man in Schach halten muss, sondern auch die Batterien der Welt mit der schlechtesten Qualität, die in Ihrer Taschenlampe viel zu schnell leer sind. Es gibt jedoch ein größeres Problem, und das ist, dass Sie zwischen der Taschenlampe und dem Messgerät wechseln müssen, das den Ton anzeigt. Das bedeutet, dass Sie entweder Ihren Geräuschpegel im Auge behalten oder gelegentlich sehen müssen, wohin Sie gehen müssen.

Werbung:

Ich schätze Spiele sehr, die die Benutzeroberfläche sauber halten, am besten komplett leer. Aber in diesem Fall hätte man das Problem lösen können, dass das Messgerät stattdessen auf einem Armband oder einfach ordentlich und stilvoll am unteren Bildschirmrand erschien. Der Wechsel zwischen diesen beiden Elementen erfolgt auf Knopfdruck, es ist also kein umständlicher Prozess, aber wenn man sich so sehr auf sie verlassen muss, wird es immer noch frustrierend.

Ein praktisches Messgerät zeigt an, wie laut die Umgebungsgeräusche sind, und es ist wichtig, leiser zu bleiben.

Die Geräuschkulisse des Spiels ist, muss ich sagen, eines der stärksten Elemente des Spiels. Klar, uns wird keine direkt einprägsame Musik geboten, aber die reduzierte Klangkulisse passt sehr gut. Es sind die Soundeffekte und stressigen kleinen Geräusche, die eine wirkungsvolle Atmosphäre schaffen und alles sehr gut umrahmen. Was die Grafik angeht, denke ich, dass das Spiel gut aussieht, wenn man im Freien ist, und sogar viele Details beeindrucken. Allerdings müssen wir ein wenig zu viel durch typisch langweilige, fabrikähnliche Räumlichkeiten reisen, was mich zu dem führt, was meiner Meinung nach A Road Ahead am meisten stolpert, wenn es um das Spiel als Ganzes geht.

Trotz des Titels finde ich, dass dieses Gefühl, auf eine Reise zu gehen, zu sehr verschwindet. Der Grund ist einfach, dass das Spiel viel zu sehr auf engstem Raum stattfindet, wo man ständig von Raum zu Raum, von einem Gang zum anderen reist und durch unzählige Lüftungsschächte klettert. Wenn das Spiel gelegentlich eine von Fahrzeugen gesäumte Straße, einen Park mit Blick auf das Wasser oder einen Wald bietet, in dem sich die Straße etwas offener anfühlt, macht es am meisten Spaß. Die Kapitel des Spiels sind im Wesentlichen kleine Pfade, die mich zum nächsten Gebäude führen, das den größten Teil davon einnimmt, und obwohl es aus entwicklungstechnischer Sicht offensichtlich einfacher ist, ein Monster in einem Lagerhaus zu vermeiden als in einem größeren Gebiet, verwendet man immer noch das Konzept, dass Monster normalerweise nicht sichtbar sind, also hätte es sowieso funktioniert. Ich hätte mir einfach mehr Roadtrip aus dieser Reise gewünscht und dass Häuser und andere Gebäude auf dem Weg auftauchen, anstatt den Großteil des Spiels auszumachen. Natürliche Umgebungen sind sehr gut gehandhabt und auch wenn sich die Grafik etwas veraltet anfühlt, sind viele Szenen, vor allem im Freien, sehr hübsch. Also, mehr Straßen, auf denen man fahren kann, und weniger Räume, die man durchqueren muss, einfach ausgedrückt.

Die Taschenlampe hat Batterien von schlechter Qualität.

Abgesehen davon gibt es eine große Sache, die das Erlebnis getrübt hat. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Spiel X gedrückt habe. Über etwas springen, auf etwas hoch, von etwas herunter... Das musste wirklich überdacht werden, um besser zu fließen und das Uhrwerk nahtloser zu machen. Die Tatsache, dass ich X drücken muss, um eine Tür zu öffnen oder einen Gegenstand aufzuheben, ist natürlich völlig in Ordnung. Aber wenn man so viel mit der Umgebung interagieren muss, um sich vorwärts zu bewegen, wird dieser Tastendruck, gefolgt von einer kurzen Animation, unglaublich ermüdend, wenn er so ständig passiert, wie er es tut.

Obwohl sich die Reise gegen Ende etwas zu anstrengend anfühlte und sich das Spiel nicht wirklich mit neuen Spielelementen und recht einfachen Spielmechaniken auseinandersetzt, muss ich dennoch abschließend sagen, dass ich die ganze Zeit über ziemlich viel Spaß hatte. Es hätte einiges an Feinschliff gebraucht, um daraus ein Meisterwerk zu machen, aber ich muss trotzdem sagen, dass es trotz der bescheidenen Musik für mich eine kleine Überraschung des Jahres ist. Sicher, im Nachhinein ist es eines dieser Spielerlebnisse, an die ich kaum zurückdenken werde, aber ich hatte trotzdem eine überraschend lustige Zeit während dieser Reise.