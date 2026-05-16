A Quiet Place Part III hat offiziell mit den Dreharbeiten begonnen

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Es sind einige Jahre vergangen, seit ein Hauptkapitel der A Quiet Place-Saga erschienen ist, denn der neueste Film war das Spin-off A Quiet Place: Day One. Bald kehren wir zur Hauptgeschichte zurück und sehen, wie die Familie Abbott, angeführt von Emily Blunts Evelyn, weiterhin in einer Welt überleben will, die von außerirdischen Monstern bewohnt wird, die durch Schall jagen.

Das dritte Kapitel der Saga soll nächsten Sommer Ende Juli Premiere feiern, und inzwischen wurde bestätigt, dass die Produktion des Films offiziell begonnen hat, mit Regisseur und Co-Autor John Krasinski (Emily Blunts Ehemann) zurück an der Spitze und gibt Anweisungen für die All-Star-Besetzung, zu der auch die zurückkehrende Cillian Murphy gehört und Jack O'Connell ebenfalls in die Szene einsteigt.

Vor diesem Hintergrund ist eine vernünftige Vermutung, dass wir einen ersten Trailer zum Film Ende 2026 oder Anfang 2027 bekommen, bevor die Teaser vor der Sommerpremiere zunehmen.

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