A Quiet Place: Day One bekommt einen ersten Trailer

"Entdecke, warum unsere Welt still geworden ist", lautet der Slogan für den kommenden A Quiet Place: Day One, den dritten Film der A Quiet Place -Reihe. Es wird als eine Art Spin-off angesehen, was bedeutet, dass wir neue Leute kennenlernen werden, wie Lupita Nyong'o, die die Hauptfigur Sam spielt.

Jetzt haben wir den ersten Trailer vor der Premiere in den Kinos am 28. Juni, und hier können wir herausfinden, warum unsere Welt still geworden ist, was eine actiongeladene, etwas beängstigende und tragische Geschichte mit vielen sehr menschlichen Emotionen zu sein scheint. So ziemlich das, was die Serie von Anfang an großartig gemacht hat.

Schauen Sie es sich unten an.