A Quiet Place: Day One

Der junge New Yorker Sammy ist nicht nur an Krebs erkrankt, sondern die Stadt wurde auch von geräuschempfindlichen Monstern aus dem Weltraum überfallen! Zu allem Überfluss muss sie neben ihrer extrem intelligenten Katze Frodo auch noch einen ahnungslosen Engländer mit sich schleppen, der weder hier noch dort ist. Willkommen bei Day One - wenn eine der lautesten Städte der Welt für immer verstummt, was ist dann der nächste Schritt? In Harlem Pizza essen, bevor man von geräuschsuchenden Außerirdischen zerrissen wird.

Eine kitschige Prämisse für einen Prolog, wie es scheinen mag, aber dank Lupita Nyongos gleichgültigem Charakter funktioniert die Handlung in ihrer Einfachheit. Ihre Figur Sammy kämpfte mit dem Tod, lange bevor die Außerirdischen auf der Erde landeten; Diese Kreaturen scheinen vor allem eine Unannehmlichkeit auf ihrer Suche nach Nostalgie vor dem Tod zu sein, was uns zum wahren Kern des Films bringt, der nicht aufhört zu schlagen, bis der Abspann läuft: eine blühende Freundschaft, die inmitten der zerrissenen Metropole auftaucht. Joseph Quinn spielt den anderen Protagonisten des Films, einen unbeholfenen Jungen, der seinen Mut durch Sammy und vor allem durch die Katze Frodo findet, die als kleiner pelziger Schutzengel inmitten all des Gemetzels erscheint. Es ist ein unerwartet süßer Film.

Es ist nur schade, dass er auch so verdammt vorhersehbar sein muss, da der Film nicht wirklich mehr Risiken eingeht als die, die wir bereits in früheren A Quiet Place Filmen gesehen haben. Der Film fühlt sich an wie eine erweiterte Version der großartigen Intro-Sequenz des zweiten Films, in der die Menschen anfangen zu erkennen, dass sie die Klappe halten müssen, um zu überleben. Hier wollte ich mehr von der Dummheit der Menschen angesichts einer außerirdischen Bedrohung sehen, und wir bekommen etwas davon, aber sehr wenig davon. Der Einfallsreichtum der vorherigen Filme fühlt sich ein wenig abwesend an, da der Sinn des Films darin besteht, einigen Charakteren zu Beginn der Invasion zu folgen. Ich schätze, ich habe dieses Mal ein bisschen mehr schreckliches Chaos erwartet, da New York die Dinge etwas zu früh im Film vernünftig unter Kontrolle zu haben scheint. Dies und ein gewisser schwindender Realismus bedeuten, dass die Spannung selbst leidet, je länger der Film dauert.

Es ist immer noch ein einigermaßen spannender und unterhaltsamer kleiner Thriller, den man wie seine Vorgänger im Kino erleben sollte. Es mag nicht an seine brillanten Vorgänger heranreichen, aber es ist ein effektives kleines Prequel, das mehr von der stillen Spannung liefert, die das erfolgreiche Rückgrat der Filmreihe ist. Es gibt hier viel Monster-Action für diejenigen, die das Gefühl hatten, dass es im letzten Film nicht genug davon gab, und es gibt hier viel Charme für diejenigen, die ein wenig Hoffnung in ihren Horrorfilmen suchen, aber es gibt wenig von den Gänsehaut, die die Vorgänger boten.