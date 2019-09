A Plague Tale: Innocence dank neuer Demo kostenlos ausprobieren

Focus Home Interactive und Asobo Studio haben A Plague Tale: Innocence im Mai in die Wildnis entlassen und Anne trotz einiger Schnitzer recht begeistern können (das könnt ihr in ihrer Kritik nachlesen). Das Duo hat sich nun dazu entscheiden, das Spiel einem größeren Publikum zugänglich zu machen und bietet deshalb eine spezielle Demoversion auf allen verfügbaren Plattformen an. Ihr könnt euch das erste Kapitel des Spiels also ab sofort kostenlos auf PC, PS4 und Xbox One ansehen, um euch einen Vorgeschmack einzuholen. Das Abenteuer von Hugo und Amicia ist eine rührende Geschichte in einer grässlichen Welt des mittelalterlichen Frankreichs. Solltet ihr wirklich ausprobieren, wenn euch herzergreifende Geschichten interessieren.

