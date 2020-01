A Plague Tale, Indivisible und mehr bereit für den Xbox Game Pass

Die letzte Januarwoche ist in Sicht und Microsoft nutzt die Zeit, um Spieler auf die neuesten Ergänzungen im Xbox Game Pass hinzuweisen. Spieler dürfen sich unter anderem auf A Plague Tale: Innocence freuen, die sehr positive Überraschung des letzten Jahres von Asobo wird. Ab dem 23. Januar wird das Spiel Teil des Xbox Game Pass auf den Konsolen und PC sein. Am selben Tag können wir das handgezeichnete Rollenspiel Indivisible auf der Xbox One genießen. Eine Woche später folgt Sea Salt und Fishing Sim World: Pro Tour, um mit echten Angelexperten das bevorstehende Frühjahr zu feiern.

Gleichzeitig gab Microsoft bekannt, welche Titel das Abonnement in Kürze wieder verlassen werden. Mittelerde: Mordors Schatten, Resident Evil 4, Saints Row: The Third, The Division und Tomb Raider: Definitive Edition werden den Service verlassen. Ihr solltet sie spielen, solange ihr noch könnt.