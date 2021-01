A New God: DLC #1 von Immortals: Fenyx Rising steigt am Donnerstag aus dem Himmel hinab

You're watching Werben

Anfang dieses Monats wurde im Nintendo-eShop behauptet, dass die erste Erweiterung von Immortals: Fenyx Rising ("A New God") am 21. Januar veröffentlicht werden würde. Obwohl sich dieser Eintrag nicht als richtig herausstellte, war die Listung auch nicht komplett falsch. Ubisoft gab am gestrigen Abend bekannt, dass "A New God" bereits am 28. Januar verfügbar sein wird.

Die Götter stellen Fenyx darin neue Herausforderungen und überprüfen auf diesem Wege, ob sie oder er es würdig ist, sich ihnen anzuschließen. Neben Rätseln und dem üblichen Monster-Kloppen dürft ihr euch auf ein paar weitere Spielmechaniken, vier neue Fähigkeitsverbesserungen und ein neues Ausrüstungsset freuen, mit dem wir noch mehr zusätzliche Sprünge ausführen können (unter anderem).