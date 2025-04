A Minecraft Movie zielt darauf ab, die größte Kassenöffnung des Jahres 2025 zu haben

HQ

Es ist klar, dass es Zeiten gibt, in denen Filmkritiker und Kasseneinnahmen in entgegengesetzte Richtungen weisen. Es gibt Filme, die als Meisterwerke gelten, die für Produktionsfirmen zu einem finanziellen Loch werden, das Monate oder Jahre braucht, um es zu stopfen, und andere, die völliger Unsinn sind und stattdessen beim Publikum Anklang finden und Geld verdienen. A Minecraft Movie weist in diese Richtung.

Anscheinend wird die Adaption eines der berühmtesten (und profitabelsten) Videospiele der Geschichte das beste Eröffnungswochenende des gesamten Jahres 2025 haben. Anfängliche Prognosen nach den "Premiere"-Vorführungen schwankten um 60 Millionen Dollar, und jetzt sieht es so aus, als würde der Film an seinem ersten Wochenende die Marke von 135 Millionen Dollar überschreiten, so die Daten von Deadline. Auf Rotten Tomatoes wurde er bereits als Publikumshit gefeiert, mit einer Punktzahl, die zum Zeitpunkt des Schreibens bei 86 % liegt, während die Kritiker nur 48 % erreichten.

Aber diese Zahlen sind Schätzungen, die auf Vorverkäufen basieren, wenn es also gelingt, die Prognose noch weiter zu übertreffen und die 146-Millionen-Dollar-Marke von The Super Mario Bros. Movie zu durchbrechen, wäre es die umsatzstärkste Verfilmung eines Videospiels in der Geschichte.

Wir werden am Montag wieder mit genaueren Zahlen berichten, aber es besteht kein Zweifel daran, dass Warner Bros. nach Barbie wieder einmal das Erfolgsrezept gefunden hat.

