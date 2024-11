A Minecraft Movie sieht im neuen Trailer überraschend gut aus

HQ

Verfilmungen von Videospielen waren wohl noch nie so angesagt wie jetzt, und anders als in der Vergangenheit wird mehr Liebe und Authentizität in die Produktionen gesteckt, die oft sehr erfolgreich sind.

Am 4. April nächsten Jahres feiert der starbesetzte A Minecraft Movie mit Jack Black, Jason Momoa und Jennifer Coolidge in der Besetzung Premiere - unter der Regie von Jared Hess, dem verrückten Genie hinter Napoleon Dynamite und Nacho Libre.

Jetzt haben wir einen neuen Trailer aus dem Film, der uns einen viel besseren Einblick in das scheinbar sehr seltsame Abenteuer gibt, und wie üblich findet ihr ihn unten.