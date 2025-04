A Minecraft Movie setzt Dominanz an den Kinokassen fort

HQ

A Minecraft Movie, der Film, der auf dem beliebtesten Videospiel der Welt basiert, war bei seiner Veröffentlichung ein Hit. Es wäre schön gewesen, wenn der Film gut wäre, aber trotz schlechter Kritiken strömen die Kinobesucher immer noch in Scharen, um ihn zu sehen.

Die neuesten Einspielergebnisse zeigen, wie A Minecraft Movie es geschafft hat, seine Popularität im Laufe seines zweiten Wochenendes zu halten. Laut Box Office Mojo spielte der Film an diesem Wochenende in den USA 80 Millionen US-Dollar ein, was einem Rückgang von 50,5 % gegenüber dem Eröffnungswochenende entspricht, und hat nun weltweit 550 Millionen US-Dollar eingespielt.

Da es nicht viel Konkurrenz gibt, die versucht, es von seinem Spitzenplatz zu verdrängen, scheffelt A Minecraft Movie weiterhin Geld für Warner Bros. Es wird bereits über eine Fortsetzung gesprochen, und es gibt Pläne, uns irgendwann in naher Zukunft in eine blockige Welt zurückzubringen.