A Minecraft Movie s berühmtester Song ist jetzt in Minecraft verfügbar

Es ist mir etwas peinlich, dass ich den Text in der Kopfzeile aus dem Gedächtnis geschrieben habe. Hey, wenn ein Song hängen bleibt, bleibt er hängen, oder? Lava Chicken ist der kürzeste Song, der es in die Billboard Top 100 geschafft hat, und seine Popularität hat es ihm nun ermöglicht, aus seinen Filmgrenzen auszubrechen und in das Spiel A Minecraft Movie einzudringen, auf dem basiert.

Wie von Dexerto angemerkt, ist Lava Chicken als Teil des Updates 1.21.94 für Minecraft verfügbar. Das Lied kann immer und immer wieder gespielt werden, da es auf der Musik-CD Lava Chicken von Hyper Potions zu finden ist.

Diese CD bietet eine neu abgemischte Version des Originalsongs, die so eingängig bleibt wie Jack Blacks exzentrische Texte und zweifellos dazu verwendet wird, Ihre Freunde zu trollen, indem Sie eine Spieluhr hinter den Wänden ihres Hauses platzieren.

Um die Lava Chicken-Musikscheibe zu erhalten, musst du nur einen Baby-Zombie auf einem Huhn besiegen, der auch als Chicken Jockey bekannt ist. Minecraft scheint die denkwürdigsten Momente von A Minecraft Movie auf einer Musik-CD zusammengefasst zu haben.

