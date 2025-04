A Minecraft Movie Regisseur reagiert auf "Chicken Jockey"-Meme

HQ

Obwohl er die Kritiker nicht beeindrucken konnte, hat es Jared Hess' A Minecraft Movie geschafft, einen immensen Erfolg beim Publikum zu erzielen. Der Film, der an seinem Eröffnungswochenende Hunderte von Millionen Dollar eingespielt hat, hat gelinde gesagt Menschenmassen angezogen, wobei ein Teil des Publikums für etwas gekommen ist, das nur eine Zeile zu sein scheint.

Als Jason Momoa sich darauf vorbereitet, in einem Boxring gegen ein Huhn zu kämpfen, senkt sich eine Kiste von der Decke herab und lässt ein Zombiekind auf das Huhn fallen, wodurch ein (sag es mit mir) Chicken Jockey entsteht. Als Jack Blacks Steve die Zeile schreit, brechen Hunderte von Kinobesuchern in Applaus aus und werfen Popcorn in die Luft.

Diese viralen Videos haben eine Art Gegenreaktion ausgelöst, denn während einige es harmlos lustig finden, die wilden Reaktionen auf diesen Satz zu sehen, weisen andere darauf hin, dass am Ende des Tages jemand das Chaos aufräumen muss. Der Regisseur von A Minecraft Movie, Jared Hess, hat sich in die Angelegenheit eingemischt und sieht den Schaden nicht.

"Es ist seltsam, wenn man zu viel Spaß hat und die Polizei gerufen wird." Hess sagte Entertainment Weekly und bezog sich dabei auf ein Video, das zeigte, wie die Polizei wegen des Lärms, den Chicken Jockey verursachte, in einem Theater erschien. "Es ist lustig, weil ich denke, dass es buchstäblich nur Jubeln und Popcorn wirft, was für mich so lustig ist, dass Polizisten wegen Popcorn gerufen werden. Ja, es ist urkomisch. Ich habe so viele lustige Videos gesehen. Es ist großartig, vor allem, wenn die Leute auf die Schultern ihrer Freunde klettern und aufstehen und diese Momente anfeuern. Es ist wie diese verrückte Vorfreude. Aber, Mann, ich bin einfach nur froh, dass die Leute mit ihren Freunden und Familien Erinnerungen schaffen."

Werbung:

Es ist unwahrscheinlich, dass das Meme Bestand haben wird, da einige Kinos bereits damit drohen, Leute rauszuschmeißen und sie zu verbieten, wenn sie eine Szene über Chicken Jockey drehen, aber was für eine glorreiche Erfahrung muss es gewesen sein, einen Chicken Jockey-Aufstand live zu sehen.