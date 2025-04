A Minecraft Movie macht sich die Memes mit Blockparty-Vorführungen zu eigen

HQ

A Minecraft Movie versucht, aus den Memes, die durch die Zeilen und die Existenz des Films hervorgerufen werden, Kapital zu schlagen, mit neuen Blockparty-Vorführungen, die in den USA ab dem 2. Mai beginnen sollen.

Wir haben bereits eine Vorführung in einem Odeon in Australien gesehen, bei der Menschen Popcorn warfen, laut wurden und die Zeilen in A Minecraft Movie wiederholten, und jetzt werden Theater in Amerika bald dasselbe tun.

Nach der Veröffentlichung von A Minecraft Movie strömten die Fans sofort in die Kinos, um berühmte Zeilen wie "I... am Steve", "Chicken Jockey" und mehr. Sobald diese Höhepunkte auf der Leinwand zu sehen waren, brach die Hölle los.

Wie Variety jedoch berichtet, werden die Blockparty-Vorführungen nach ersten Warnungen und Sperren von Kinobesuchern für dieses störende Verhalten stattdessen dazu ermutigen. Da sich das Internet heutzutage jedoch so schnell von den Trends entfernt, müssen wir sehen, ob dies den Chicken Jockey-Funken wiedergeben kann.

