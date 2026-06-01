A Minecraft Movie Fortsetzung erhält offiziellen Untertitel, jetzt bekannt als Squared

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Während dieser Sommer absolut voller epischer Möglichkeiten für Kinogänger und Filmliebhaber ist, bereiten sich Produktionsfirmen weltweit bereits auf einen geschäftigen Sommer 2027 vor.

Erst kürzlich gab Lionsgate bekannt, dass der John-Rambo-Prequel-Film im Juni 2027 erscheinen wird, und dies wird vor der erwarteten Fortsetzung von A Minecraft Movie im Juli 2027 stattfinden. Apropos Fortsetzung: Der offizielle Titel des Films wurde kürzlich während der neuesten Minecraft Live-Show enthüllt.

Der am 23. Juli 2027 startete, A Minecraft Movie Squared ist der offizielle Name des Fortsetzungsfilms, der Jack Black und Jason Momoa zusammen mit anderen Darstellern zurückbringen wird, während auch Kirsten Dunst als Steves weibliche Gegenspielerin Alex zur Crew stößt.

Freust du dich auf A Minecraft Movie Squared?