A Minecraft Movie 2 hat mit den Dreharbeiten vor der Premiere im Juli 2027 begonnen

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Angesichts des enormen Erfolgs von A Minecraft Movie ist es kaum überraschend, dass Warner Bros. und Mojang sich erneut für eine Fortsetzung zusammentun. Dies wurde relativ kürzlich bestätigt, wobei zudem versprochen wurde, dass der Film bereits im Juli 2027 in die Kinos starten würde, was damals darauf hindeutete, dass die Produktion bald beginnen würde.

Es stellt sich heraus, dass die Produktion des Fortsetzungsfilms nun im Gange ist. Wir wissen das, weil Jack "Steve" Black auf Instagram ein Bild eines Gemäldes teilt, das ein Fan für ihn als Figur Steve angefertigt hat. Er begleitete die Nachricht mit dem kurzen Kommentar: "Und so beginnt es... "

Da die Premiere noch etwa 14 Monate entfernt ist, scheint es wahrscheinlich, dass das Ziel ist, die Produktion vor Ende des Sommers abzuschließen, sodass diejenigen, die an der Postproduktion beteiligt sind, zwischen 10 und 12 Monaten Zeit haben, den Film für Kinofans vorzubereiten. Die Frage ist, ob das lang genug ist für einen Film, der so stark auf digitale Effekte setzt wie die Live-Action-Minecraft-Filme?