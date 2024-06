A Little to the Left erhält diesen Juni einen zweiten DLC

HQ

Im Rahmen des Day of the Devs Showcase hat der Indie-Entwickler Max Inferno gerade die zweite Erweiterung seines Puzzlers A Little to the Left enthüllt. Dieser Nachfolge-Batch von DLCs ist als Seeing Stars bekannt und bringt 33 neue Rätsel, fünf Bonusrätsel, neue interaktive Gegenstände zum Herumspielen, neue Musik und natürlich mehr Katzen.

Der DLC Seeing Stars wird bereits am 25. Juni für PC, Xbox, PlayStation und Switch erscheinen, und uns wurde gesagt, dass es wie in der Vergangenheit eine Reihe von Lösungen für jedes einzelne Rätsel geben wird, was bedeutet, dass wir trotz nur 33 neuer Hauptlevel weit über 100 Möglichkeiten erwarten können, sie zu überwinden. Für diejenigen, die nicht weiterkommen, gibt es Hinweise für jede mögliche Lösung, wobei diese neue Funktion auch für das Basisspiel und den ersten DLC gelten soll, was noch mehr Gründe bietet, frühere Levels erneut zu besuchen.

Was die zusätzlichen Katzen betrifft, die in diesem DLC enthalten sein werden, hat der Entwickler nur erklärt, dass "sie während des gesamten Spiels immer wieder auftauchen werden, um einige zusätzliche Überraschungen zu erleben".

Schauen Sie sich den Enthüllungstrailer für A Little to the Left: Seeing Stars unten an, bevor es Ende dieses Monats debütiert.