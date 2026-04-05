A Leap of Fail, Expanding Arkham und Supernatural San Andreas: Hier sind einige von Gamereactors Lieblings-Easter Eggs

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Wieder einmal ist es Zeit für Ostern. Obwohl dieser Feiertag für seine religiösen Verbindungen bekannt ist, ist er auch eine Zeit geworden, um den Beginn des Frühlings zu feiern und sich in großen Mengen Schokoladeneier zu gönnen. Apropos Eier: Wie schon im letzten Jahr markieren wir diese Phase des Jahres, indem wir erneut eine Sammlung von Easter Eggs in Videospielen hervorheben, die uns weiterhin im Gedächtnis bleiben.

Ben: The Witcher 2: Assassins of Kings' Leap of Fail

Obwohl ich versucht war, einfach in die Welt von Call of Duty Zombies zurückzukehren und ein weiteres der zeitlosen und epischen Easter Eggs im Modus hervorzuheben, dachte ich, es wäre dieses Jahr angenehm, eine marginale Änderung vorzunehmen. Deshalb tauschen wir die Untoten gegen Killer, indem wir auf die Assassin's Creed-Anspielung in The Witcher 2: Assassins of Kings zurückgreifen. Kurz vor Spielbeginn während des Angriffs findet Geralt eine merkwürdig gekleidete Person, die offensichtlich aus großer Höhe gestürzt ist. In der Nähe der Balliste während der Belagerung wirst du wahrscheinlich eine Person in einem weißen Gewand sehen, die flach auf dem Boden neben einem Strohhaufen liegt. Hinter der Person befindet sich außerdem ein merkwürdig platzierter Turm, was offensichtlich darauf hindeutet, dass jemand einen Vertrauensvorschuss gemacht hat, aber offensichtlich nicht genug geglaubt hat. Ein langer Absturz und ein plötzlicher Stopp, und wie Geralt sagt, als du dich der zerquetschten Leiche näherst: "Ich schätze, sie werden es nie lernen."

Den Sprung des Scheiterns kannst du unten vom YouTuber Moziz festgehalten sehen.

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Alex: Übernatürlicher San Andreas in Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V ist ein riesiges Spiel, vollgepackt mit Easter Eggs. Manche wirst du selbst entdecken. Andere brauchten Monate, bis sie überhaupt jemand bemerkten, und brauchten eine schnelle Google-Suche, um sicherzugehen, dass man sie beim nächsten Mal, wenn man als Trevor, Franklin und Michael die Straßen aufwühlt. Wir kombinieren hier zwei Easter Eggs in einem und werfen einen Blick auf sowohl das gefrorene Alien- als auch das Bigfoot-Aussehen, das man in Grand Theft Auto V findet. Der eingefrorene Außerirdische taucht gleich zu Beginn des Spiels auf, als du dich aus einem missglückten Banküberfall befreist, als Michael. Während du das Auto wegfährst, bieg rechts ab und bieg von der Straße ab, während du auf eine Brücke zusteuerst, unter der ein Fluss fließt. Direkt unter der Brücke findet man eine gefrorene Alien-Leiche. Ziemlich cool, oder? Das zweite übernatürliche Ereignis ereignet sich später, erneut als Michael in der Mission Predator. Dort wirst du ein Thermalvisiergewehr benutzen, um die O'Neil-Brüder auszuschalten. Wenn du unten rechts in den Missionsbereich zoomst, siehst du für einen kurzen Moment die thermische Umrisse von Bigfoot. Stelle sicher, dass du deine Kamera bereit hast, denn Bigfoot verschwindet kurz darauf.

Schaut euch beide Easter Eggs in den YouTube-Videos von Typical Gamer und GTA Series Videos unten an:

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Magnus: Entdeckung der Baupläne für Arkham City in Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham Asylum war bis zum Rand gefüllt mit versteckten Botschaften, tiefgründigen Lore-Schnitten und verlockenden Anspielungen, weshalb mein Bruder und ich Woche für Woche jeden einzelnen Abschnitt der labyrinthartigen Anstalt durchstöberten, gespannt darauf, was hinter der nächsten Ecke verborgen war. Ich erinnere mich an jenen Samstagmorgen, leicht verkatert, als ich Quincy Sharps Büro durchsuchte und auf die Baupläne stieß, was letztlich das Arkham City-Projekt werden sollte. Rocksteady würde die Fortsetzung kurz darauf offiziell enthüllen, aber schon damals war es erstaunlich, dass er mit Sicherheit mit der Zukunft des Franchise zusammenhing. Obwohl 2009 in keiner Weise analog war, verbreiteten sich solche Entdeckungen nicht annähernd so schnell wie heute, weshalb das, glauben Sie es oder nicht, eine völlige Überraschung war, und als Batman-Fans, die wir beide an diesem Morgen spürten, war die Aufregung, die wir beide an diesem Morgen verspürten, greifbar.

Alex: Einen Tyraniden streicheln in Warhammer 40.000: Space Marine II

Tyraniden sind eine der größten Geißeln der Galaxie im Warhammer-40.000-Universum. Es gibt unendlich viele von ihnen, und obwohl sie in ihrer Tabletop-Miniaturform vielleicht etwas niedlich aussehen, werden sie in der Hintergrundgeschichte alles andere als ein kuscheliches Haustier sein. Du verbringst Stunden damit, sie in Warhammer 40.000: Space Marine II zu Insektenpaste zu zerquetschen, aber in der ersten Mission findest du einen, der dir nichts antun will und der tatsächlich gestreichelt werden kann. Auf Avirax kommst du an den Punkt, an dem du den Aufzug über eine Konsole rufen kannst, dann aktiviere eine zweite Konsole und warte auf die Audio-Warteschlange, was bedeutet, dass du jetzt neun Tyraniden zum nächsten Teil deiner Mission gefunden hast. Wenn du sie alle loswirst, findest du einen freundlichen Hormagaunt in einem Flur, der frei gestreichelt werden kann.

Sehen Sie sich das Video unten an, wie Sie alle neun Tyraniden finden, bereitgestellt von YouTuberin Kimber Secundus: