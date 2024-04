A Knight's Tale Fortsetzung wurde wegen eines Netflix-Algorithmus abgesagt

Heutzutage ist es nicht ungewöhnlich, dass ein älterer Film aus dem Nichts eine scheinbar zufällige Fortsetzung erhält. Chicken Run: Dawn of the Nugget zum Beispiel kam letztes Jahr in die Kinos, weit über 20 Jahre nachdem der erste Film in die Kinos kam.

Eine Fortsetzung von A Knight's Tale wurde anscheinend auch einmal gepitcht. Laut Drehbuchautor Brian Helgeland waren die Ideen für die Fortsetzung des Mittelalterfilms von Heath Ledger direkt nach der Fertigstellung des ersten Films in Arbeit. "Wir haben schon darüber nachgedacht, die Fortsetzung als Piratenfilm zu machen." Das sagte Helgeland gegenüber Inverse.

Dann fuhr er fort zu erklären, dass Graf Adhemar Jocelyn entführt und nach Konstantinopel gebracht hätte, und es sei an der Bande, in die Stadt zu segeln und sie zurückzuholen. Schatzkarten und all die üblichen Quatschereien waren im Spiel, aber Sony mochte das Skript nicht.

Dann bekam Helgeland eine andere Idee, lange nachdem die ursprüngliche Fortsetzung abgelehnt worden war. "Es gab eine andere Idee, die sich um Williams Tochter drehte." erklärte Helgeland. "Paul Bettany rief mich an, nachdem er mit Alan Tudyk zu Abend gegessen hatte, und die Jungs hatten die Idee, dass William während eines Krieges gestorben war. William hat jedoch eine Tochter im Teenageralter, die an einem Turnier teilnehmen möchte, aber sie darf nicht, weil sie eine Frau ist. Sie spürt die Bande auf und sie erklären sich bereit, ihr das Turnier beizubringen, aber sie muss verbergen, wer sie ist. Sie schneiden ihr die Haare kurz und sie spricht mit tiefer Stimme und so weiter."

"Ich habe es Sony vorgeschlagen, weil sie die Rechte besitzen, und es schien, als wären sie daran interessiert, es mit Netflix zu machen und es als Netflix-Film zu veröffentlichen. Soweit ich weiß, hat Netflix diese Fortsetzungsidee durch ihre Algorithmen getestet, die darauf hindeuteten, dass sie nicht erfolgreich sein würde. A Knight's Tale scheint von Jahr zu Jahr beliebter zu werden; Es ist das Seltsamste, was es gibt."

Nun, da haben Sie es. Die Handlung klingt interessant, auch wenn es schwer ist, sich A Knight's Tale ohne unseren schneidigen Helden Heath Ledger im Vordergrund vorzustellen.