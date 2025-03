A Knight of the Seven Kingdoms wurde für einen Bruchteil des Budgets von Game of Thrones oder House of the Dragon gedreht

HQ

Explodierende Budgets gibt es überall, wie Sie bereits wissen. Fernsehen, Filme, Spiele, es ist wirklich ein Kopfzerbrechen, wenn man darüber nachdenkt, wohin all diese Hunderte von Millionen Dollar fließen. Selbst die Reduzierung des Budgets auf zig Millionen wird als Gewinn für die großen Fernsehsender angesehen, wie Francesca Orsi von HBO erklärte.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet der Drama-Chef von HBO, dass es A Knight of the Seven Kingdoms gelungen ist, die Kosten niedrig zu halten und gleichzeitig ein hohes Qualitätsniveau beizubehalten, insbesondere wenn es um die Kämpfe geht.

"Ich habe ein Beispiel, das mich wirklich verblüfft hat. Wir machen ein Game of Throne-Spin-off mit dem Titel A Knight of the Seven Kingdoms für unter 10 Millionen Dollar in der Episode", sagte Orsi und erklärte, dass diese Zahl Peanuts "im Vergleich zu dem, was Game of Thrones oder House of the Dragon episodisch gekostet haben, sind. Und die Kampfsequenzen, die die Regisseure erreicht haben, entsprechen denen von Game of Thrones und kosten nur einen Bruchteil des Preises, also ist es eine Lektion für uns, dass wir diese Budgets in Frage stellen müssen."

Es ist erwähnenswert, dass A Knight of the Seven Kingdoms wahrscheinlich nicht das CGI benötigt, das Thrones oder House of the Dragon haben, da es in der Zeit, in der die Geschichte spielt, keine Drachen geben wird. Dennoch müssen wir sehen, ob das kommende Spin-off das erreichen kann, was seine Vorgänger geschafft haben, ohne die Bank zu sprengen.