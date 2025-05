A Knight of the Seven Kingdoms verschoben auf 2026

HQ

Wenn Sie gehofft haben, dass A Knight of the Seven Kingdoms die Lücke zwischen den Staffeln von House of the Dragon schließen würde, dann haben Sie vielleicht etwas mehr Wartezeit vor sich, da sich das neue Prequel von Game of Thrones verzögert hat.

Wie Variety berichtet, wurde dies während eines First-Look-Trailers bestätigt, der kürzlich bei der Vorabpräsentation von Warner Bros. enthüllt wurde. Zuvor gab es kein offizielles Veröffentlichungsdatum, abgesehen von 2025, aber jetzt wurde dies auf einen Start irgendwann im Jahr 2026 verschoben.

Casey Bloys, der Content Chairman und CEO von HBO, verriet zwar, dass die Serie im Winter veröffentlicht werden soll, was auf eine frühere Veröffentlichung im Jahr 2026 hindeutet. Allerdings haben wir immer noch nur das Jahr 2026 als General Release Slate.

Es wurde nicht bestätigt, wann Staffel 3 von House of the Dragon erscheinen wird, aber wir könnten uns vorstellen, dass dies auch im nächsten Jahr der Fall sein könnte, wenn man bedenkt, dass die anderen Staffeln alle zwei Jahre veröffentlicht wurden. Wir müssen jedoch abwarten und sehen, wie HBO mit seinen Geschichten umgeht, die in der Welt von Game of Thrones spielen.