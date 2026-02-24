A Knight of the Seven Kingdoms Showrunner teasiert Staffel 2, zurückkehrende Darsteller

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms hat offiziell seine erste Staffel abgeschlossen. Wir wollen das bisherige Erlebnis nicht verraten, aber es scheint, als hätte die Serie (vorerst) einen Teil der Liebe zurückgewonnen, die Menschen für die ASOIAF-Welt auf der Leinwand empfinden. Nun kommen wir zur Staffel 2, die gerade gedreht wird und die Produktion bald abgeschlossen werden soll.

Das gilt, wenn es hofft, das Veröffentlichungsziel 2027 zu erreichen. Im Gespräch mit Variety gab uns Showrunner Ira Parker einen kleinen Hinweis darauf, was wir in Staffel 2 erwarten können. Zunächst bestätigte Parker, dass ein wichtiger Ort der zweiten Staffel Dorne sein wird. "Sie gehen nach Dorne. Wie viel davon wir abdecken, überlasse ich den Leuten, die Staffel 2 einschalten. Ich weiß nicht, ob ich schon darüber sprechen soll. Im Großen und Ganzen folgen wir den Büchern. Also war Staffel 1 The Hedge Knight. Staffel 2 heißt The Sworn Sword. Hoffentlich wird es, wenn wir zu Staffel 3 kommen, The Mystery Knight sein."

Da jede Novelle eine neue Besetzung von Nebenfiguren bietet, ist es wahrscheinlich, dass wir in Staffel 2 viele neue Gesichter sehen werden. Parker weiß jedoch, dass wir uns ziemlich an die Menschen in Staffel 1 gewöhnt haben, und will nicht, dass alle für immer verschwinden. "Das eine an dieser Show ist, dass die Adligen, die Könige und Königinnen alle furchtbar interessant sind. So oft möchte man für sie schreiben, aber die Wahrheit ist, das ist nicht das, was diese Serie ist. Es gibt viele Serien, sowohl in dieser als auch in anderen Welten, die diesen Teil definitiv abdecken", sagte Parker. "Und das sind wir nicht. Wir sind von unten nach oben. Wir sind in Dunks Perspektive. Selbst kleinere Lords und Ladies lassen wir uns nicht hinter die Kulissen aus ihrer Perspektive betrachten. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das ist die erzählerische Linse, die wir für diese Serie eingerichtet haben. Ob jemand wieder in Dunks Welt ein- und austreten wird, würde ich sagen, wahrscheinlich. Westeros ist ein – ja. Ja. Das ist alles, was ich sagen werde. Ja."

Parker bestätigte außerdem, dass die zweite Staffel wie die erste aus sechs Episoden bestehen wird, mit einer Länge von 30 bis 60 Minuten. Das ermöglichte es Parker, das Ausgangsmaterial richtig anzupassen, und er möchte sicherstellen, dass er sich daran hält. "Eines der Versprechen, die ich George sehr früh gegeben habe, ist, dass ich wirklich keine Geschichte erschaffen würde. Wir fügen dem Charakter und der Welt etwas hinzu. Wir schreiben diese TV-Serie, als hätte George einen Roman statt einer Novelle geschrieben", erklärte er.

