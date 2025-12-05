A Knight of the Seven Kingdoms letzter Trailer zeigt Turnier, Kämpfe und Targaryens

HQ

Macht euch bereit, Game of Thrones Fans. 2026 wird ein sehr vielversprechendes Jahr, da HBO Max im Laufe des Kalenderjahres zwei große Projekte antreten werden. Im Sommer kehrt House of the Dragon zurück, und im Januar können wir uns auf eine weitere Spin-off-Serie freuen, die startet, wenn A Knight of the Seven Kingdoms startet.

Dies ist eine Adaption der Kurzgeschichten-Novellen von George R.R. Martin, die dem Ritter »Dunk und seinem Knappe Egg folgen, einem fröhlichen Kerl, der gerne seinen großen und mächtigen Beschützer "anstachelt".

Die erste Staffel der Serie soll offenbar die erste der drei Novellen adaptieren, in der Dunk und Egg zum ersten Mal auf andere rivalisierende Ritter treffen und an einem Turnier teilnehmen, was zum Schauplatz für Verrat und angespanntes politisches Drama wird, als der König Targaryens auftaucht und Ärger macht.

Vieles davon sieht man in Aktion im neuesten Trailer zu A Knight of the Seven Kingdoms unten, der ein vielversprechendes Fantasy-Abenteuer vorbereitet, wenn es am 19. Januar startet (für diejenigen in Großbritannien und Europa).