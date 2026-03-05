A Knight of the Seven Kingdoms erweitert seine Besetzung der zweiten Staffel um drei neue Stars

HQ

Nach der hervorragenden ersten Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms, dem neuesten Spin-off-Projekt in der weiteren Game of Thrones-Welt, wissen wir, dass eine zweite Staffel in Planung ist und hoffentlich aufgrund ihrer kleineren Produktion bald Premiere geben wird.

Derzeit steht die Produktion der zweiten Episodenrunde kurz bevor, und zu diesem Zweck wurden einige neue Stars für die Serie bestätigt, die Charaktere spielen, die die nächste Novelle um Dunk und Egg dokumentieren werden.

Insgesamt wissen wir nun, dass Lucy Boynton als Lady Rohanne zur Serie stößt, während Babou Ceesay als Ser Bennis und schließlich Peter Mullan als Ser Eustace Osgrey dazugehören. Bleiben Sie dran für mehr zu A Knight of the Seven Kingdoms, während die Produktion weitergeht.