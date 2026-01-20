A Knight of the Seven Kingdoms ' Die zweite Staffel könnte sogar noch kürzer sein

HQ

Eines der Dinge, die die Fans vielleicht am meisten an A Knight of the Seven Kingdoms überrascht haben, war, wie sie ein kleineres Budget und einen kleineren Umfang gegenüber den anderen bestehenden Game of Thrones Universum-Shows bietet. Das neueste Spin-off umfasst nur sechs Episoden, und jede dieser Episoden ist deutlich kürzer als eine normale Game of Thrones oder House of the Dragon Folge. Liegt das also nur daran, dass HBO mit der ersten Staffel des eher obskuren Spin-offs auf Nummer sicher gehen wollte?

Die Antwort ist nein. Das prägnantere Setting war von Anfang an geplant, und tatsächlich könnte dies in zukünftigen Staffeln der Serie sogar noch verstärkt werden. Dies wurde von Showrunner Ira Parker in einem Interview mit The Hollywood Reporter bestätigt, in dem er Folgendes erklärt.

"Es werden trotzdem sechs Episoden sein. Ich denke, der Umfang wird gleich sein, vielleicht sogar kleiner. Das Budget ist gleich geblieben, aber alles ist wegen der Inflation teurer. Außerdem spielt der zweite Band in einer Dürrephase, sodass wir keine Außenaufnahmen in Belfast machen können. Wir müssen an einen sonnigen Ort ohne Wasser fahren, was Geld kostet – das ist eine große Ausgabe, die wir in der ersten Staffel nicht hatten. Ich habe viel Spaß an der zweiten Staffel. Es wird eine andere Saison, und ich hoffe, zum Besseren."

Es sollte auch gesagt werden, dass im Gegensatz zu Game of Thrones ' Quellenmaterial der A Song of Ice and Fire -Reihe und House of the Dragon s Fire & Blood, die jeweils Bücher mit mehreren hunderten Seiten umfassen, A Knight of the Seven Kingdoms aus einer Reihe von Novellen von George R.R. Martin stammt, die jeweils etwas mehr als 100 Seiten lang sind. Mit prägnanterem Quellenmaterial ist es natürlich nur logisch, dass auch der Gesamtumfang der Serie kleiner ist, findest du nicht?

